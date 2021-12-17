При цьому він зазначив, що в Україні все ще дуже поширена "Дельта", якої варто остерігатися більше.

Лікар і радник мера Львова з медичних питань Тарас Жиравецький висловив думку, що новий штам коронавірусу "Омікрон" вже є в Україні, але офіційного підтвердження поки що немає.

Він висловив думку, що фахівці виявлять його, якщо будуть відбуватися дуже великі стрибки збільшення нових випадків. "Тоді ми, ймовірно, будемо розуміти, що у нас починає домінувати новий штам. Тут потрібно звертати увагу на нові випадки, а не на госпіталізацію, бо "Омікрон" не є такий агресивний", - зазначив фахівець в інтерв'ю ТСН.

"У нас і так достатньо велика кількість інфікованих в Україні, просто зараз трішки зменшилась кількість тестувань. Ту офіційну цифру, яка є, потрібно помножити на кілька разів, бо ми бачимо, що 2500 госпіталізацій було за минулу добу, тобто це немало, і ми розуміємо, що не може кожен третій, який інфікується, лягати в стаціонар. Це практично нереально. Тому ми розуміємо, що та кількість є однозначно вищою і відповідає, як мінімум тому, що є у Польщі. А в Польщі - приблизно 26 тис. офіційних випадків, бо у них проводять більше тестувань", - розповів Жиравецький.

При цьому він зазначив, що навіть із тим тестуванням, яке роблять зараз, фахівці побачать різке зростання кількості нових випадків. Саме тоді, за словами фахівця, можна буде говорити про появу "Омікрону" в Україні.

"Я думаю, десь орієнтовно через 3-4 тижні, до місяця", - сказав Жиравецький.

Лікар зазначив, що "Дельта" Україну ще не покинула, "але у нас є дуже багато вакцинованих людей, дуже багато тих хто, вже перехворів, тому ця хвиля почала спадати".

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Стосовно того, чи допоможе третя доза вакцинації захиститись від "Омікрону", Жиравецький зазначив, що він, як медик, не розуміє, як можна було за 2-3 тижні дослідити, що вона ефективніша, ніж дві. "Це не є тема дослідження 2-3 тижнів, це технічно неможливо. Тому такі заяви, що бустерна доза має врятувати від зараження - це профанація стосовно епідеміології, тому що ми чітко розуміємо, що вакцина не спрацьовує стосовно зупинки зараження вірусом", - пояснив фахівець.

"Єдине зрозуміло, що якщо ми бачимо, що дійсно росте кількість нових випадків, не тільки "Омікрону", а й "Дельти", то звичайно варто вводити знову ПЛР-тести, карантин, щоб зменшити поширення і навантаження", - сказав Жиравецький.

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Автор: Ірина Погоріла