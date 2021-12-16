За словами санлікаря, до кінця січня наступного року в Україні спостерігатиметься зниження захворюваності на коронавірус.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують зростання захворюваності на коронавірус в країні в лютому 2022 року.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає ТСН.

За словами санлікаря, до кінця січня наступного року в країні буде спостерігатися спад COVID-інфікування.

"Ми орієнтуємося на кількість випадків (протягом доби - ред.) - від однієї до чотирьох тисяч – це максимально. Але поступове спадання буде до кінця січня. Подальші прогнози будуть залежати від появи штаму "Омікрон", від темпів вакцинації від коронавірусу. Але, за попередніми прогнозами, очікуємо підвищення рівня захворюваності на COVID-19 в лютому", - підкреслив Кузін.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу виявили 9590 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 864 дітей та 115 медпрацівників. Також за добу було госпіталізовано 2089 осіб; зафіксовано 355 летальних випадків; видужали 25 499 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла