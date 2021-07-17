В Україну відправлено 2 мільйони доз вакцини.

У рамках міжнародної програми обміну вакцинами COVAX США відправили в Україну партію вакцини Moderna проти COVID-19.

Про це заявив офіційний представник Білого дому, повідомляє Reuters.

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За інформацією агентства, в Україну відправлено 2 мільйони доз.

Поставка буде поводитися в рамках обіцянки президента США Джо Байдена допомогти іншим країнам світу провести масову вакцинацію населення.

Вакцина Moderna: що про неї відомо

Вакцину розробила американська біотехнологічна компанія Moderna.

Офіційна назва препарату-mRNA-1273. Вакцина заснована на технології mRNA (матрична РНК), яка спонукає організм виробляти аналогічні вірусу білки та викликає імунну відповідь.

Вакцинація відбувається у два етапи: спочатку роблять перше щеплення, а через 28 днів повторне.

Вакцина не вимагає глибокого заморожування та може зберігатися у звичайній морозильній камері при -20 °C.

Препарат допущений до використання в США.

У січні 2021 року дозвіл на застосування надали в ЄС.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

До кінця липня в Україну запланована поставка понад 8 млн доз вакцин від COVID-19.

Станом на 16 липня всього проведено 3 млн 899 тис. 890 щеплень. В цілому щеплено 2 млн 539 тис. 636 осіб, з них отримали 1 дозу – 2 млн 539 тис. 634, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 млн 360 тис. 256.

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Автор: Олена Коваленко