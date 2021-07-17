Передача вакцини відбулася на контрольно-пропускному пункті "Сірет-Порубне".

Україна отримала понад 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca в якості гуманітарної допомоги від Румунії.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній державній адміністрації.

Румунія в межах гуманітарної допомоги передала Україні партію вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca - 100 800 доз.

Передача вакцини відбулася на контрольно-пропускному пункті "Сірет-Порубне". Цю партію препарату доправлять до центрального складу у Києві, дотримуючись холодового режиму. Відтак її розподілять між усіма областями України.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

До кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 млн доз вакцин від COVID-19.

Станом на 16 липня загалом проведено 3 млн 899 тис. 890 щеплень. Загалом щеплено 2 млн 539 тис. 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 млн 539 тис. 634, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 млн 360 тис. 256.

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Автор: Олег Давигора