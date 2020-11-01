Страшний вибір. Коли лікарі змушені будуть обирати, кого з COVID-19 рятувати першочергово

В Україні щодня зростає кількість нових виявлених хворих на COVID-19. В МОЗ кажуть, що, коли ця цифра сягне 20 тисяч на добу, в країні більше не вистачатиме місць в лікарнях. Лікарі будуть змушені обирати, кому першочергово надавати допомогу, а хто повинен буде сподіватися на витривалість свого організму, щоб дочекатися порятунку.

Доки сам дихаєш вільно, важко уявити, що відчуває людина, якій перекрили кисень. Перекрили у прямому сенсі слова.

Пульсоксиметр на руці Тетяни Яківни показував критично низький рівень кисню, проте медсестра відімкнула концентратор і повезла життєдайний апарат туди, де він був потрібен іще більше. У реанімацію.

«Комусь було потрібніше. Тому у нас забирали цей оксигенератор, - розповіла пані Тетяна ТСН.Тижню. – Коли лікарі приходили і говорили: «Друзі, ми один у вас заберемо», - була паніка. А коли приходили і забирали обидва апарати, тому що вони були потрібні в реанімації, був такий стан… забрати апарат назад!».

Павло Багмут через Covid-19 став пацієнтом 15-ї столичної лікарні. Нещодавно він виписався і розповів ТСН.Тижню, що не так страшна хвороба, як українські медзаклади. Вражає антисанітарія. Люди, яким не вистачило місць у палатах, благають про допомогу в коридорах.

«Поступило вісім осіб. Жінок розселили, а чоловікам постелили в коридорі. Зробили лежанки з табуреток і вони просто там лежали. Їх було дуже шкода», - каже він.

Пекельна картина - в одному лікарняному коридорі живі й мертві: «Виходиш до туалету і бачиш, що лежить людина в чорному мішку. Чекає свого часу, коли її вивезуть».

Реанімації захлинаються від потоку хворих. Лікарі падають із ніг від перевтоми.

Реаніматолог-анестезіолог Володимир Лиходієвський чесно зізнається: з огляду на наростаюче цунамі хворих, лікарі готуються застосувати медичне сортування. Пригадуєте? Той самий принцип, який змушені були робити на початку пандемії медики вимираючого від COVIDу італійського міста Бергамо.

«Є, наприклад одне місце в інтенсивній терапії, і є чотири пацієнти, які потребують госпіталізації, госпіталізації саме до інтенсивної терапії. І поміж них ти обираєш, у кого більше шансів вижити. Це дуже страшний моральний вибір для лікарів», - каже лікар.

«Це війна. А на війні, як на війні», - додає він.

Через високу захворюваність лікарів, які б’ються з епідемією до кінця, а також масові звільнення медиків, які не готові ризикувати життям, декілька COVIDних лікарень на Харківщині та Одещині залишилися майже без персоналу.

Дмитро Жданов був пацієнтом в одному з таких шпиталів в Одесі. Він знає, як це – задихатися, плекаючи останню надію на шпиталізацію, і раптом опинитися в лікарні без лікарів.

«Мій стан погіршився. Набряк легенів. Я блював кров'ю, але персоналу на місці не виявилося… Мої сусіди по палаті понад годину розшукували по лікарні хоч лікаря, хоч медсестру, щоб надати мені медичну допомогу», - розповідає він ТСН.Тижню.

Прогнози про подвійне збільшення добових інфікувань узимку не залишають навіть стриманого оптимізму на те, що медична система України витримає такий виклик. Відомий український педіатр Андрій Пеньков, який сам нещодавно тяжко перехворів на COVID, попри всі намагання достукатися до харківських чиновників, аби ті відвернули катастрофу, змушений констатувати - до колапсу залишилося півкроку.

«З точки зору всіх законів, зараз скоюється злочин… Ми констатуємо велику кількість летальних випадків, яких могло б не бути, якби була відповідна організація. В масштабах одного випадку, такий інцидент трактувався б як халатність, і лікаря засудили б. А в масштабах державних рішень чомусь ніхто не несе за це ніякої відповідальності», - каже ТСН.Тижню Андрій Пеньков.

Спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко напряму запитав в міністра охорони здоров’я, чи може він гарантувати, що цієї зими хворі на COVID українці не залишаться без медичної допомоги, що не помиратимуть на порогах переповнених лікарень: «Чи можете ви пообіцяти, що в нас не буде такого, як було на початку епідемії в Китаї, коли люди просили на колінах, щоб їх взяли до лікарні, а їм відмовляли? Чи можете ви пообіцяти, що до такого ступеню ми не дійдемо?».

Відповідь міністра охорони здоров’я Максима Степанова була такою: «Проблематика в чому? Щоби велика кількість людей одночасно не захворіла на COVID, треба просто дотримуватися правил. Якщо їх не дотримуватись, буде критичне навантаження на лікарні…Ми чітко розрахували, у якому разі в нас станеться колапс системи».

За його словами, за того рівня тестування, який є в Україні наразі, якщо ми дійдемо до 20 тисяч випадків на добу, у нас буде стовідсоткова заповнюваність ліжок, разом з мобільними шпиталями.

Отже, обирати, кому жити, а кому ні, медики почнуть при цифрі - плюс двадцять тисяч хворих на добу.

Наші найближчі сусіди-поляки, у яких рівень захворюваності щойно перетнув цю межу, вже розгортають мобільний шпиталь на головній спортивній арені у Варшаві. Де буде такий шпиталь у Києві остаточно не вирішено. Але ще одне лікарняне ліжко без подачі кисню та без медика, який вчасно прийде на допомогу, - лише красива цифра у звіті, кажуть волонтери.

«У нас продовжують брехати. На жаль, і зараз з реанімаціями складно. Буквально кілька днів тому в приватній клініці померла пацієнтка, їй шукали місце в реанімації», - розповіла ТСН.Тижню керівник волонтерського проекту «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова.

Темпи, якими нас затягує у вир епідемії, свідчать, що в суспільства, ймовірно, відімкнений інстинкт самозбереження. І якщо він не увімкнеться найближчим часом, недуга почне підписувати свій смертний вирок уже не тисячам, а десяткам тисяч українців. Навіть тим, хто наївно думає, що надійно убезпечив себе від неї. І смерть кількох мерів минулого тижня доводить, що можновладці - не виняток.

Андрій Цаплієнко, Юлія Семененко, Валерія Ковалінська

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