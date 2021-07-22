Люди, в яких виявлено "Дельту", різного віку – від 21 до 73 років.

У Києві в Олександрівській лікарні первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта".

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва.

"В Олександрівській лікарні м. Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта". Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України. Директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург розповіла, що люди, в яких виявлено "Дельту", різного віку – від 21 до 73 років.

Читайте такожКоронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 нових хворихЗа її словами, наразі українські медики знають про штам "Дельта" більше не з практики, а із досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі. "Дельта" відрізняється високим рівнем контагіозності (заразливості), коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим перебігом хвороби.

"Вакцинація. Це те слово, яке має стати для кожного, хто зараз читає цей текст, найважливішим, аж доки ви не щепитеся. Припиняйте знаходити відмовки – "немає часу", "не хочу цю вакцину, хочу іншу"… Жодна важлива справа не варта життя. Кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні, з великою вірогідністю захистить Вас від смерті. Вакцинуйтеся! Зробіть це заради себе та близьких, які будуть потерпати від того, що Ви страждаєте від хвороби, або взагалі не зможете з нею впоратися, незважаючи на всі зусилля лікарів!" - наголосила Гінзбург.

14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання кількості випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п’яти із шести регіонів ВООЗ.

Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму “Дельта”, який наразі виявили у 111 країнах.

16 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров