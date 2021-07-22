Водночас одна доза Pfizer була ефективна на 36%, а AstraZeneca – близько 30%.

Дві дози вакцин від коронавірусу Pfizer та AstraZeneca так само ефективні проти небезпечного штаму "Delta", як і проти домінуючого варіанту "Alpha".

Про це йдеться у новому дослідженні, пише Reuters.

При цьому вчені зауважують, що однієї дози препарату недостатньо для високого захисту.

Дослідження підтверджує опубліковані у травні висновки МОЗ Британії про ефективність Pfizer та Oxford-AstraZeneca.

Читайте такожШтам "дельта" найближчим часом може стати домінуючим - ВООЗДві дози Pfizer на 88% ефективні для запобігання симптоматичного захворювання, викликаного штамом "Delta" у порівнянні з 93,7% захистом від "Alpha".

Дві ін’єкції AstraZeneca були ефективні проти "Delta" на 67% у порівнянні з 60%, про які йшлося раніше, і на 74,5% проти "Alpha" у порівнянні з початковою оцінкою у 66%.

За даними Ізраїлю, ефективність вакцини Pfizer від симптоматичного захворювання нижча, хоча захист від тяжкого протікання інфекції залишається високим.

Водночас одна доза Pfizer була ефективна на 36%, а AstraZeneca – близько 30%.

За 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень від COVID-19, ніж за весь червень - понад 1,6 млн.

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї та американської компанії Moderna.

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Автор: Яна Ставська