У Міжнародному аеропорту міста відкрився пункт масової вакцинації.

13 серпня у Міжнародному аеропорту "Одеса" відкрили пункт масової вакцинації проти COVID-19.

Зробити щеплення можна щодня з 9:00 до 18:00, пише Odessa.online.

За словами голови міського департаменту охорони здоров'я Левона Нікогосяна, обслуговувати пункт буде не лише людей, які готуються перетнути кордон, але й усіх охочий щепитися.

"Пункт на цій локації полегшить життя кожному одеситу, який перетинає кордон: вакцину тепер можна отримати в кількох метрах від терміналу. Але хочу зазначити, що пункт відкритий для всіх - не лише для тих, хто перетинає кордон. Як і завжди, процес вакцинації займає кілька хвилин, і близько 20 хвилин необхідно перебувати під наглядом", - сказав глава міського департаменту охорони здоров'я.

Нікогосян також запевнив, що люди, які приїхали на щеплення на своєму авто, зможуть безкоштовно припаркуватися на годину.

За його словами, в цьому пункті можна отримати щеплення препаратами Moderna, AstraZeneca і CoronaVac.

Вакцину Pfizer обіцяють доставити завтра: в ніч на 14 серпня в Одесі очікують постачання 8 тисяч доз.

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Автор: Катерина Комолова