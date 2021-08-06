У цьому пункті вакцинації з 6 по 8 серпня можна щепитися вакциною CoronaVac та отримати відповідну довідку.

Сьогодні в міжнародному терміналі А аеропорту "Київ" (Жуляни) розпочав роботу пункт вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

"Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) і не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А та одразу отримати довідку 063-о", - йдеться у повідомленні.

У пункті можна щепитися вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Він працюватиме з 6 по 8 серпня з 17:00 до 22:00.

Читайте такожУ Києві за вакцинацію почали дарувати квитки на футболЗазначається, що вакцинація здійснюватиметься в порядку живої черги. При цьому декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова. Потрібно лише мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

"Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно", - додали в МОЗ.

У відомстві нагадали, що відповідно до останніх змін до "карантинної" постанови уряду №1236 від 9 грудня 2020 року, перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з двох документів:

який підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до міжнародних медико-санітарних правил, або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію. довідки 063/о ("Карта профілактичних щеплень") про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 млн 953 тис. 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 млн 953 тис. 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн 284 тис. 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 млн 237 тис. 706 щеплень.

Автор: Тамара Отовська