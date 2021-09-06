Адміністрація запевняє, що дотримуються всі карантинні заходи.

В Одеському оздоровчому центрі "Молода гвардія" знову розпочато прийом дітей після ліквідації спалаху COVID-19.

Про це повідомили в адміністрації дитячого центру, зазначивши, що 4 вересня почалася 8-ма тематична зміна, яка називається "В кадрі - гра".

Відновлення функціонування "Молодої гвардії" розпочато згідно з виданим 1 вересня розпорядженням першого заступника голови Одеської ОДА Бориса Волошенкова, який курував протиепідеміологічні заходи.

У розпорядженні йдеться, що у зв'язку з локалізацією та ліквідацією спалаху COVID-19, виконанням профілактичних та протиепідемічних заходів, припиняється дія попереднього розпорядження від 17 серпня - "про тимчасове призупинення функціонування держпідприємства "УДЦ "Молода гвардія".

Виконуючий обов'язки генерального директора центру Василь Бездень пояснив, що робота "Молодої гвардії" відновлюється в звичайному режимі з дотриманням карантинних заходів.

"Батьків, які планують відправити дитину на вересневу тематичну зміну в "Молоду гвардію", можемо запевнити, що це буде повноцінний відпочинок за звичайними правилами і традиціями дитячого центру. Діти будуть займатися в гуртках і спортивних секціях, відвідувати уроки в нашій загальноосвітній школі, брати участь у заходах освітньо-виховного характеру", - сказав керівник.

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Коронавірус в "Молодій гвардії"

В Одесі поліція почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 в дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія". Перші троє хворих з дружини "Зоряна" звернулися за медичною допомогою до медсанчастини центру 12 серпня з ознаками ГРВІ (температура 37-38,8°С, нежить, біль у горлі). За допомогою швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 був підтверджений COVID-19. Увечері 18 серпня офіційно було зареєстровано 60 випадків інфікування-19 – 50 дітей і 10 вожатих, на 19 серпня коронавірус підтвердили у 69 осіб, з яких 11 - вожаті.

Станом на 25 серпня був 81 хворий, більше інфіковані не виявлялися.

Довідка УНІАН. Український дитячий центр" Молода гвардія" (аналог Кримського "Артека") перебуває у віданні Міністерства соціальної політики України. Займає площу 30,8 га, розташований на березі Чорного моря. Складається з трьох таборів – "Зоряний", "Сонячний" і "Прибережний". У кімнатах проживають 8-10 осіб.

Автор: Лариса Козова