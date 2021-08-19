11 хворих - вожаті, всі інші - неповнолітні.

В Одесі кількість інфікованих COVID-19 у дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія"збільшилась до 69 осіб.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор Державної установи "Одеський обласний лабораторний центр з контролю і профілактики хвороб МОЗ України" Віталій Гончаров.

За його словами, наразі зареєстровано 69 хворих, з яких 11 осіб – вожаті, решта – неповнолітні.

"В цілому, госпіталізовано 8 дітей. Всі, хто потребує лікування, отримують його в повному обсязі. Здійснюються заходи з вивезення з "Молодої Гвардії" дітей, які не є контактними особами (неповнолітні, які перебували в двох інших таборах центру – УНІАН)", - сказав Гончаров.

Посадовець уточнив, що в "Молодій гвардії" на постійній основі діють три табори – "Сонячний", "Зоряний" і "Прибережний", кожен з яких розташований в окремому корпусі і має свій харчоблок. Перші троє хворих (з табору "Зоряний") звернулися за медичною допомогою до медсанчастини центру 12 серпня з ознаками ГРВІ (температура 37-38,8°С, нежить, біль у горлі). За допомогою швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 був підтверджений COVID-19.

Спалах COVID в "Молодій гвардії"

Як повідомляв УНІАН, в Одесі поліція почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 в дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія".

Станом на вечір 18 серпня офіційно було зареєстровано 60 випадків інфікування коронавірусом – 50 дітей та 10 вожатих. Зазначалося, що 8 дітей госпіталізовано.

Довідка. Український дитячий центр" Молода гвардія "(аналог Кримського" Артеку") перебуває у віданні Міністерства соціальної політики України. Займає площу 30,8 га, розташований на березі Чорного моря. Складається з трьох таборів" Зоряний"," Сонячний "і"прибережний". У кімнатах проживають 8-10 осіб.

Автор: Дмитро Захаров