Для хворих не вистачає ліків, а деякі "спритні" медики вимагають купити рукавички та інші препарати.

В Одесі утворилася черга в реанімацію з хворих COVID-19.

Про це повідомила волонтер Катерина Ножевнікова, зазначаючи, що жителів міста доводиться госпіталізувати в інші населені пункти Одеського регіону.

"Одесити вже лежать в Біляївці, у Чорноморську і навіть везли одного тяжкого в Роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І щойно вони звільняються, їх одразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію", - заявила волонтер.

За її словами, в місті відкриті два нових відділення (в МКЛ №1 - 80 місць і новий корпус у лікарні №5, розташованої в районі парку Шевченка, - 90 місць) і практично відразу вони заповнені.

Читайте такожВ Україні підтвердили ще 15 тисяч інфікованих COVID-19За даними волонтера, місць на всіх не вистачить, а, якщо будуть відкривати нові відділення, то в них потрібні лікарі. Медиків направлятимуть з інших стаціонарів, що призведе до проблем для пацієнтів з іншими захворюваннями.

Крім того, є проблеми з медпрепаратами.

"У COVID-19-стаціонарах пишуть списки. Так, так... майже всім пишуть. Тому що не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідним пакетом. Наприклад, в протокол внесений "Ремдисивір", але він в країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа. Тому всі звернення до нас з цього питання ми змушені відхиляти. Ціна флакона - 3200 грн. На курс зазвичай пишуть 6-8 флаконів. Готуйтеся...", - написала Ножевнікова.

Також, за її даними, флакон препарату "Актемра" коштує 13-15 тис. грн, і дістати його не завжди можливо.

"Ніби як все це закупили централізовано близько місяця тому на всю країну, але закупили так мало, що все вже закінчилося", - зазначає волонтер.

Крім того, за її інформацією, медики вносять до списків необхідних для купівлі ліків "Інфулган", "Реосорбілакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", і деякі "особливо спритні медпрацівники" вписують навіть рукавички, бинти та інше.

"І ви будете все це бігати купувати. Тому що ви боїтеся відстоювати свої права", - підкреслила волонтер.

Коронавірус в Україні

Автор: Лариса Козова