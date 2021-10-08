В Україні за добу виявили 16 362 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1553 дитини та 431 медпрацівник.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Тплеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3526 осіб; зафіксовано 241 летальний випадок; одужали 4720 осіб.
Крім цього, за добу проведено тестувань – 106 869 (зокрема методом ПЛР – 53 211, методом ІФА – 10 100); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 558.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 514 005 осіб;
- одужало – 2 282 482 особи;
- летальних випадків – 58 081;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 721 випадок;
Вінницька область – 302 випадки;
Волинська область – 395 випадків;
Дніпропетровська область – 1345 випадків;
Донецька область – 949 випадків;
Житомирська область – 550 випадків;
Закарпатська область – 149 випадків;
Запорізька область – 808 випадків;
Івано-Франківська область – 381 випадок;
Київська область – 525 випадків;
Кіровоградська область – 103 випадки;
Луганська область – 658 випадків;
Львівська область – 1237 випадків;
Миколаївська область – 342 випадки;
Одеська область – 1418 випадків;
Полтавська область – 574 випадки;
Рівненська область – 562 випадки;
Сумська область – 845 випадків;
Тернопільська область – 614 випадки;
Харківська область – 1025 випадків;
Херсонська область – 716 випадків;
Хмельницька область – 608 випадків;
Черкаська область – 582 випадки;
Чернівецька область – 611 випадків;
Чернігівська область – 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, вчора в Україні виявили 15 125 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 314.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.