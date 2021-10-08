За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована в Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях.

В Україні за добу виявили 16 362 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1553 дитини та 431 медпрацівник.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Тплеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3526 осіб; зафіксовано 241 летальний випадок; одужали 4720 осіб.

Крім цього, за добу проведено тестувань – 106 869 (зокрема методом ПЛР – 53 211, методом ІФА – 10 100); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 558.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 514 005 осіб;

одужало – 2 282 482 особи;

летальних випадків – 58 081;

проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 721 випадок;

Вінницька область – 302 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 1345 випадків;

Донецька область – 949 випадків;

Житомирська область – 550 випадків;

Закарпатська область – 149 випадків;

Запорізька область – 808 випадків;

Івано-Франківська область – 381 випадок;

Київська область – 525 випадків;

Кіровоградська область – 103 випадки;

Луганська область – 658 випадків;

Львівська область – 1237 випадків;

Миколаївська область – 342 випадки;

Одеська область – 1418 випадків;

Полтавська область – 574 випадки;

Рівненська область – 562 випадки;

Сумська область – 845 випадків;

Тернопільська область – 614 випадки;

Харківська область – 1025 випадків;

Херсонська область – 716 випадків;

Хмельницька область – 608 випадків;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 611 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили 15 125 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 314.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла