Волонтер розповіла про страшні історії інфікованих людей.

В Одесі закінчилися місця для хворих коронавірусом.

Про це ввечері 3 жовтня повідомила керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

"На цей час місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає", - стверджує волонтер.

Вона привела в приклад кілька ситуацій, що сталися в Одесі з інфікованими людьми, в тому числі завершилися летально.

Читайте такожЛяшко розповів, коли з'явиться перша вакцина від коронавірусу українського виробництва"Пацієнтка 66 років. Сатурація 50. Перебувала в стаціонарі ковідному. Лікарі запитують реанімацію. Протягом двох годин, за участю двох департаментів, вдалося знайти місце і зробити переклад. Але час міг бути втрачено. Годину тому я видавала родичам цієї пацієнтки маску з мішком (в наявності в стаціонарі немає, купити теж не можливо)", - розповіла Ножевнікова.

Також в стаціонар потрапила сім'я (подружжя, яким понад 80 років, і двоє синів – обом близько 50 років). Жінка померла через чотири 4 дні, один з братів забрав інших членів сім'ї зі стаціонару.

"До вечора насилу брата влаштовую в інший стаціонар (сатурація 70). Сьогодні і він помер. Тато теж стан важкий", - розповіла волонтер.

В іншому випадку - намагалися врятувати пенсіонерку, яку оперативно госпіталізували, але в стаціонарі "забилася банка і відключився кисень". До ранку у пацієнтки впала сатурація до 30, її перевели в реанімацію, де вона пробула тиждень, син намагався перевести її в іншу лікарню, але сьогодні жінка померла.

Раніше експерт ЮНІСЕФ розповіла, що причиною смертей від коронавірусу також є самолікування.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова