Катерина Булавінова вказала, що важливо обрати правильну стратегію лікування.

Причиною смертей від коронавірусу є не тільки не бажання українців вакцинуватися, а й самолікування. Дуже важливо обрати правильну тактику лікування.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова.

За її словами, неправильне лікування може стати фатальним для пацієнта, тому важливо обрати правильну стратегію.

"Ці смерті, вони не тільки про те, що не вакциновані люди, вони ще й про дуже високі ризики, пов'язані з неправильним лікуванням і самолікуванням", - вказала Булавіна.

Читайте такожЕксперт пояснивши, чи можна людям з алергією вакцинуватися від COVID-19При цьому вона нагадала, що не можна самому собі призначати антибіотики.

"Будь ласка, забудьте слово "антибіотики", поки для цього не буде вагомих підстав. Знайдіть собі хорошого лікаря і перестаньте робити дурниці, тому що ви можете себе вбити цим", - підсумувала експерт.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 жовтня в Україні підтвердили ще 11 809 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1 104 дитини та 235 медпрацівників.

2 692 хворих госпіталізували з ускладненнями коронавірусу, 203 людини померли, водночас 3 469 одужали.

Коронавірус в Києві

У Києві за минулу добу зареєстрували 534 нових випадків-19, від ускладнень померли 22 людини. Серед виявлених хворих 299 жінок віком від 18 до 90 років, 172 особи віком від 18 до 87 років, 36 дівчаток від 2 до 17 років та 27 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Автор: Анастасія Горбачова