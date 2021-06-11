Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Уже цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві. Минулого тижня працювало лише 10 центрів.

Як повідомили у МОЗ, у цих центрах щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

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Так, планується робота:

у Дніпропетровській області - 13 центрів,

у Львівській – 8,

в Одеській - 7,

у Полтавській – 5,

у Херсонській та Київській по 3,

у Чернівецькій та Хмельницькій по 2,

по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській та у Києві.

На сайті МОЗ можна подивитися адреси центрів.

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Нагадаємо, повністю вакциновані проти COVID вже 200 тисяч жителів України

1 червня ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, саме цього препарату наразі найбільше отримала Україна.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко