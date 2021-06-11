Уже цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві. Минулого тижня працювало лише 10 центрів.
Як повідомили у МОЗ, у цих центрах щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.
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Так, планується робота:
- у Дніпропетровській області - 13 центрів,
- у Львівській – 8,
- в Одеській - 7,
- у Полтавській – 5,
- у Херсонській та Київській по 3,
- у Чернівецькій та Хмельницькій по 2,
- по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській та у Києві.
На сайті МОЗ можна подивитися адреси центрів.
Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
Нагадаємо, повністю вакциновані проти COVID вже 200 тисяч жителів України
1 червня ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, саме цього препарату наразі найбільше отримала Україна.
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