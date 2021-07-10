З початку пандемії в Україні виявили 2 240 753 випадки зараження.

У п’ятницю коронавірус підтвердили ще у 507 зразках. З-поміж нових інфікованих 41 дитина і 33 медики.

Про це йдеться у ранкових даних МОЗ.

За минулу добу з ускладненнями хвороби госпіталізували 364 інфікованих, 809 громадян одужали, а 20 померли.

З початку пандемії в Україні виявили 2 240 753 випадки зараження. З них 2 176 919 громадян одужали, 52 592 померли.

Читайте такожУ Києві зафіксовано рекордну в країні кількість вакцинацій за добуЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

У четвер виявили 655 випадків коронавірусу.

Останнім часом в Україні спостерігається спадаюча хвиля інфікувань. Проте фахівці радять не поспішати з висновками, адже небезпечний штам «Дельта», який уже було виявлено в країні у двох прибулих з Росії, може вплинути на перебіг ситуації з COVID-19.

За даними ООН, коронавірус може стати більш смертоносним через проблеми з розподілом вакцин у світі. Світу потрібен єдиний план виробництва вакцин, щоб "як мінімум подвоїти обсяг" і забезпечити справедливий розподіл через механізм COVAX, переконані в організації.

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Автор: Яна Ставська