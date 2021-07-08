Станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 тис. 692 людини.

Понад мільйон українців пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 млн 178 тис. 592 людини, з них отримали 1 дозу – 2 млн 178 тис. 590 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 млн 018 тис. 258 осіб. Загалом проведено 3 млн 196 тис. 848 щеплень", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу щеплено проти COVID-19 104 тис. 680 осіб. Одну дозу отримали 42 тис. 029 осіб, повністю імунізована – 62 тис. 651.

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Протягом доби працювали 682 мобільні бригади, 1 тис. 462 пункти щеплення, 31 центр вакцинації.

Станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 тис. 692 людини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Світлана Закелова