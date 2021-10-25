Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні вже є мутантна форма коронавірусу "Дельта".
Про це він сказав в ефірі "Свобода слова на ICTV".
Він зазначив: "На превеликий жаль, в п'ятницю наші науковці закінчили дослідження і ми маємо на сьогоднішній день підтвердження, що та мутація цієї "Дельти", яка почалася у Великобританії, сьогодні вже є на території нашої країни".
За його словами, на сьогодні її найбільше виявлено у Львові, Тернополі, на Західній Україні й "більше того, вона починає залазити в місто Київ".
Читайте такожУ Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ наближається до епідпорогуДанілов наголосив, що люди мають усвідомити - "або вони вакцинуються, або вони відправляються на цвинтар".
Мутантна форма коронавірусу
Раніше стало відомо, що у Великій Британії знайшли нову версію штаму коронавірусу "Дельта" – її називають штам AY 4.2 або "Дельта плюс".
Мутацію коронавірусу вважають ще заразнішою. Один з її симптомів – тривала нудота, яка впливає на апетит і може призвести до виснаження.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.