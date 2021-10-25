Мова йде про мутацію, яка почалася у Великобританії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні вже є мутантна форма коронавірусу "Дельта".

Про це він сказав в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Він зазначив: "На превеликий жаль, в п'ятницю наші науковці закінчили дослідження і ми маємо на сьогоднішній день підтвердження, що та мутація цієї "Дельти", яка почалася у Великобританії, сьогодні вже є на території нашої країни".

За його словами, на сьогодні її найбільше виявлено у Львові, Тернополі, на Західній Україні й "більше того, вона починає залазити в місто Київ".

Читайте такожУ Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ наближається до епідпорогуДанілов наголосив, що люди мають усвідомити - "або вони вакцинуються, або вони відправляються на цвинтар".

Мутантна форма коронавірусу

Раніше стало відомо, що у Великій Британії знайшли нову версію штаму коронавірусу "Дельта" – її називають штам AY 4.2 або "Дельта плюс".

Мутацію коронавірусу вважають ще заразнішою. Один з її симптомів – тривала нудота, яка впливає на апетит і може призвести до виснаження.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк