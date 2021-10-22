Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначає, що небезпеку штаму "Дельта" бачать всі, крім "ковідіотів і антивакцинальників".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
"Штам "Дельта", який сьогодні лютує в Україні, має особливість - він непрогнозований. Як у поширенні на території країни, так і в перебігу хвороби, яку він провокує. Це відмічають у всьому світі і це бачать всі, окрім ковідіотів і антивакцинальників", - зазначив Ляшко.
Він, зокрема, зазначив, що споживання кисню на одного пацієнта, госпіталізованого з "Дельтою", зросло в 5-6 разів.
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Нагадаємо, як розповіла раніше інфекціоніст і професор Ольга Голубовська, коронавірус, викликаний варіантом "Дельта", потрібно сприймати як дещо іншу хворобу. При "дельті" частота тромбозів вища.
Нагадаємо, на початку жовтня Віктор Ляшко говорив, що в країні 95% всіх виявлених випадків зараження припадали на штам "Дельта".
"Дельту" вперше виявили в Індії восени минулого року. Вважається, що цей варіант COVID-19 більш заразний, ніж попередні.
Головні симптоми зараження штамом "Дельта":
- Проблеми зі шлунком;
- Головний біль;
- Нежить;
- Лихоманка;
- Біль у горлі.