Міністр зауважує, що йдеться, зокрема, про перебіг хвороби саме при цьому штамі.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначає, що небезпеку штаму "Дельта" бачать всі, крім "ковідіотів і антивакцинальників".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Штам "Дельта", який сьогодні лютує в Україні, має особливість - він непрогнозований. Як у поширенні на території країни, так і в перебігу хвороби, яку він провокує. Це відмічають у всьому світі і це бачать всі, окрім ковідіотів і антивакцинальників", - зазначив Ляшко.

Він, зокрема, зазначив, що споживання кисню на одного пацієнта, госпіталізованого з "Дельтою", зросло в 5-6 разів.

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Нагадаємо, як розповіла раніше інфекціоніст і професор Ольга Голубовська, коронавірус, викликаний варіантом "Дельта", потрібно сприймати як дещо іншу хворобу. При "дельті" частота тромбозів вища.

Нагадаємо, на початку жовтня Віктор Ляшко говорив, що в країні 95% всіх виявлених випадків зараження припадали на штам "Дельта".

"Дельту" вперше виявили в Індії восени минулого року. Вважається, що цей варіант COVID-19 більш заразний, ніж попередні.

Головні симптоми зараження штамом "Дельта":

Проблеми зі шлунком;

Головний біль;

Нежить;

Лихоманка;

Біль у горлі.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Таня Поляковська