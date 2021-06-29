Стали відомі попередні дані ефективності препарату для осіб віком від 7 до 14 років.

Дві дози китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac у дітей та підлітків віком 7-14 років викликають сильну реакцію антитіл.

Про це йдеться у дослідженні в журналі Lancet Infectious Diseases, пише Medical Express.

Понад 95% з 550 добровольців виробляли антитіла до коронавірусу. Більшість побічних ефектів були легкими й помірними, найчастішим симптомом був біль у місцях ін’єкції. Один випадок пневмонії, кажуть вчені, з препаратом пов’язаний не був.

У дітей COVID-19 протікає легше у порівнянні з дорослими. Але вони все ще є передавачами вірусу, що робить щеплення школярів важливим етапом глобальної кампанії з імунізації.

Читайте такожМОЗ та ЮНІСЕФ розпочали кампанію на підтримку вакцинації проти COVID-19Водночас науковці не оцінювали відповіді Т-клітин, які грають важливу роль в інфекціях SARS-CoV-2. Через невелику кількість учасників дослідження результати варто інтерпретувати з обережністю, оскільки неможливо зробити переконливі статистичні висновки.

Sinovac продовжить досліджувати ефективність своєї вакцини на більших і багатоетнічних вікових групах.

З червня 2021 року в Україні стартувала масова вакцинація населення. Громадян добровільно щеплюють китайським препаратом CoronaVac. На сьогодні центри, де можна вколоти першу ін’єкцію, відкрилися у всіх регіонах України.

1 червня ВООЗ схвалила CoronaVac для екстреного застосування. Препарат рекомендується вводити у дві дози з інтервалом від 2-х до 4-х тижнів дорослим віком з 18 років.

CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

В Україні щеплення вакциною CoronaVac розпочалося 14 квітня 2021 року. Країна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,7 млн вже отримала.

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Автор: Яна Ставська