Раніше журналісти з'ясували, що влада Китаю погрожувала Україні заблокувати поставку 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Китай заявив, що надає вакцини іншим країнам без будь-яких політичних умов, але водночас привітав відмову України підтримувати заяву про права людини в китайському регіоні Сіньцзян.

Напередодні агентство Associated Press із посиланням на власні джерела повідомляло, що Китай погрожував затримкою постачання вакцини від коронавірусу CoronaVac, призначеної для України, якщо вона не припинить підтримувати заклик ООН щодо суворішого контролю за правами людини в західному регіоні Сіньцзян.

У відповіді на запит Associated Press Китай заявив, що постачає вакцини іншим країнам без будь-яких політичних умов.

"Надаючи вакцини та протиепідемічні матеріали іншим країнам, Китай не має на меті отримати вигоду від інших країн, і немає жодних додаткових геополітичних цілей чи політичних умов", - йдеться у відповіді.

Водночас у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що країна вітає рішення України відмовитися підтримувати згаданий заклик ООН та вилучити свій підпис з відповідної заяви.

Читайте такожКабмін ухвалив низку заходів з протидії коронавірусу штаму "Дельта"Також у китайському МЗС зазначили, що не чули про випадки, коли б "Україна постала перед труднощами при імпорті вакцин з Китаю".

Китай шантажував Україну вакцинами: що відомо

Напередодні Associated Press, посилаючись на дипломатів двох західних країн, повідомило, що Україна прибрала свою згоду із заяви щодо розслідування порушення прав людини у китайському регіоні Сіньцзян після погроз Китаю заблокувати заплановану поставку щонайменше 500 000 доз вакцин проти COVID-19.

У заяві понад 40 країн закликають Китай дозволити негайний доступ незалежним спостерігачам до Сіньцзяна, де, за даними правозахисних організацій, існує жорстоке поводження з уйгурами та іншими переважно мусульманськими етнічними групами в регіоні.

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Переклад: Катерина Комолова