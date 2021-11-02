Верховна Рада "антиваксів". Чи закриються двері парламенту для невакцинованих депутатів

Двері Верховної Ради планують закрити для всіх невакцинованих проти COVID-19. Але для того, щоб втілити цей задум у життя, депутатам доведеться побороти не лише антивакцинаторський рух всередині парламентських фракцій, а й небажання вводити обмеження проти самих себе.

У вівторок, 2 листопада, Верховна Рада збирається на позачергове засідання, щоб за ініціативою президента розглянути питання недопуску у парламент невакцинованих проти COVID-19. Як виключення, до робочих місць допускатимуть лише депутатів чи працівників Апарату ВР, які матимуть негативний ПЛР-тест або довідку про нещодавнє одужання від ковіду. Але чи вдасться парламентарям побороти всередині Ради антивакцинаторський рух?

Опір буде серйозним

Під постановою про недопуск невакцинованих до парламенту підписались лише 45 депутатів з фракції "Слуга народу" та деяких членів медичного комітету, які, власне, і є авторами документу. Та в здатність монобільшості саботувати власну ж постанову під пильним наглядом президента, депутати не вірять.

За словами голови комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, підтримка постанови від інших фракцій в парламенті теж є, хоча й "антиваксів" у під куполом вистачає.

"У нас виявилось лише 50% вакцинованих депутатів, — додає член комітету, народний депутат від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич. — Серед працівників Апарату та помічників, думаю, ще менше. Вважаю, опір буде серйозним але, сподіваюсь, що голосів вистачить. У нас також (у фракції "ЄС", - УНІАН) одна чи дві особи називають недопуск нардепів до Ради порушенням Конституції. Але, думаю, ми зможемо переконати їх голосувати з усіма одностайно".

Підтверджує чималу кількість антивакцинаторів у парламенті і колишня заступниця міністра охорони здоров'я, депутатка Ольга Стефанишина. Вона також вважає, що абсолютної підтримки постанови у залі не слід очікувати.

"На жаль, у Верховній Раді досі є депутати, які мають сумніви, вірять будь-яким міфам, та не довірять науці. Тому я думаю, що не всі будуть це підтримувати, але хочу вірити, що здоровий глузд переможе і постанова набере, мінімум, 226 голосів", — наголосила нардепка.

Скільки "антиваксів" в парламенті?

За офіційними даними парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування, станом на кінець жовтня щеплення проти ковіду зробили не менше 60% народних обранців. Точну кількість нещеплених не називають, посилаючись на закон "Про персональні дані".

"Цифру вам не назвують, адже це приватна інформація, ніхто такі дані навіть і не збирає. Це просто інформація, яка є у комітету", - пояснює Яна Зінкевич.

Втім, простий підрахунок (60% щеплених від загальної кількості депутатів поточного скликання 421) дозволяє припустити, що невакцинованими залишились принаймні 168 народних обранців.

Велика частка парламентарів перехворіли ще до початку кампанії з вакцинації. Станом на березень 2021 в Верховній Раді повідомляли, що з початку року на COVID-19 перехворіли 170 народних депутатів та 300 працівників Апарату ВР. Сьогодні ж в Раді фіксують черговий спалах. Спікер Руслан Стефанчук оголосив, що хворими є 7 нардепів та 21 працівник Апарату парламенту.

За словами голови Комітету Михайла Радуцького, ситуація має покращитись вже цього тижня, після встановлення пунктів вакцинації у парламенті, мовляв, раніше народним обранцям банально бракувало часу на щеплення: "Розповідали, що їм не зручно, що вони в округах працюють. З понеділка в приміщенні Ради вже будуть працювати центри вакцинації. А в готелі Київ навіть звичайні кияни, не депутати, можуть приходити і вакцинуватись".

В Комітеті також допускають, що депутати могли не щепитись через медичні протипоказання, зокрема через нещодавнє перенесення коронавірусу. Мовляв, у цьому випадку МОЗ рекомендує вакцинуватися не пізніше, ніж через кілька місяців після одужання.

Та парламентарі дещо лукавлять. Адже вакцини були доступні депутатам ще на початку літа.

За словами голови фракції "Голос" Кіри Рудик, офіційна вакцинація депутатів стартувала в медпункті парламенту та всі депутати мали можливість зробити щеплення "за місцем роботи".

"Пункт вакцинації працював у медпункту під куполом Ради вже давно. Про це були об’яви, які надсилав Апарат ВРУ до всіх фракцій. Депутати могли вакцинуватись, здається за записом, або просто зайти і заявити про своє бажання. Під куполом вакцинували Pfizer, яка, чомусь, викликала більше довіри, ніж інші вакцини", - розповіла вона.

За словами Рудик, "Голос" - чи не єдина фракція без "антиваксів", мовляв, 100% є вакцинованими. Проте, сама депутатка від щеплення в медпункті Ради відмовилась: "Перша вакцина в мене була в кінці квітня, а друга у червні. Я вакцинувалась у свого сімейного лікаря залишками вакцини AstraZeneca".

Чому ж в аутсайдерах щодо вакцинації залишилась майже половина парламенту?

"Вакцинування – це не послуга, а пропозиція"

Точна кількість дійсних противників вакцинації у Верховній Раді невідома, хоча й виявити таких "персонажів" не так вже й складно. Річ у тім, що всі прихильники кампанії з вакцинації або ті, хто вже зробив хоча б одну дозу вакцини, відкрито розповідають про це, закликаючи до щеплення усіх українців.

"Я отримала першу дозу CoviShield ще у березні, як тільки отримала цю можливість, — розповідає член медичного комітету ВРУ та військовий парамедик Яна Зінкевич. — Тоді вакцина тільки з’явилась, а в країні почалась пільгова вакцинація учасників бойових дій залишковими дозами. Тому мені важко зрозуміти людей, які цього уникають".

Інша справа, наприклад, нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, якого ЗМІ вже прозвали одним з перших антивакцинаторів у Верховній Раді. Власне ставлення до вакцинації парламентар не висловлює, захищаючись правом медичної таємниці.

"Вакцинування — це не послуга, а пропозиція. Те, що ви мене питаєте, стосується моєї особистої медичної інформації. Я нею не ділюся ні з ким", — відповідав на такі закиди Камельчук.

УНІАНу нардеп пояснив, що не задоволений ініціативою про недопуск невакцинованих осіб до будівлі парламенту. Водночас не бачить якихось складнощів у тому, що без щеплення йому доведеться кожні три дні робити ПЛР-тестування.

"Я не маю жодного прогнозу щодо постанови, тому що не робив ніяких попередніх опитувань. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається ця ідея. Взагалі, будь-які обмеження я вважаю не дуже правильним кроком. Це вже просто занадто", — додав Камельчук.

Втім, ще взимку депутат заперечував навіть існування коронавірусу та виступав проти введення Covid-паспортів, вважаючи їх порушенням прав людини.

"Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині у світі. Особливо від вигаданої хвороби COVID-19", - казав Камельчук.

Якщо не "Спутнік", то нічого?

До відвертих ворогів кампанії з вакцинації українців відкрито "записалась" лише партія ОПЗЖ. Зокрема, просуваючи в Україну невизнану російську вакцину "Спутнік-V".

"Відмовляючись дати дозвіл на використання вакцини "Спутнік V" в Україні, та відкрито саботуючи вакцинацію населення від COVID-19, українська влада керується лише одним – інтересами своїх заокеанських господарів", - йдеться в офіційній заяві на сайті партії.

Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович активно дискредитує кампанію з вакцинації, називаючи її геноцидом українців: "Якщо ми всім говоримо, що ми російську вакцину не беремо, а на Заході нам її не дають – це спланована операція зі знищення українського народу".

Один з лідерів фракції ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який нещодавно перехворів на COVID-19, з одного боку виступає за щеплення (такий заклик від нього прозвучав в ефірі "Право на владу" у минулий четвер): "Я прошу, благаю, переконую: вакцинуйтесь. Буквально чотири дні тому я отримав негативний тест. Хворів я вперше за півтора роки пандемії, після вакцинації короноваком. Я відмовився від Pfizer, яким дали можливість вакцинуватись народним депутатам. Хтось інший вакцинувався цією вакциною. Дружина – вакциною Johnsons. Відразу скажу, перед тим – "Спутніком". І моя чотирирічна дочка захворіла".

З іншого - продовжує дискредитувати кампанію з вакцинації, заявляючи, що українці не вакцинуються через… недостатність пунктів для щеплення у регіонах.

Та й серед таких "антиваксів" є виключення. Наприклад, відомо, що коли постанова про недопуск нещеплених у Раду була ще на розгляді у авторів, її підтримав один з член комітету від ОПЗЖ Михайло Макаренко.

Суперечності та порушення Конституції

Основним закидом проти ухвалення постанови є питання законності. Зокрема те, що норма про недопуск нардепів порушить їх право безперешкодного відвідування органів державної влади. На цей юридичний нюанс авторам вказали і в Головному науково-експертному управлінні парламенту:

"....виникає суперечність між приписами проекту Постанови та частиною 3 статті 10 та частиною 3 статті 17 Закону "Про статус народного депутата". Постанова за своєю природою є підзаконним правовим актом, а її юридична сила є меншою за силу закону", — йдеться у висновку ГНЕУ.

Проте, з цим не погодився голова Верховної Ради. За словами Руслана Стефанчука, в пандемію дуже важливо знайти баланс між конституційним правом нардепа та таким саме правом усіх громадян на захищене життя та безпечне для здоров'я.

Автори постанови радять ущемленим у правах "антиваксам" продемонструвати виборцям, що народні обранці - такі самі громадяни. В ситуації, коли людей з вірусом госпіталізують до лікарень, неважливо, чи є вони депутатами, впевнені в комітеті.

"Такі саме обмеження зараз будуть діяти до усіх інших. Наприклад, школи працюють лише ті, в яких 100% вакцинованих вчителів, державні заклади — якщо 100% вакцинованих працівників. Якщо ми по всій країні вводимо обмеження для всіх громадян, то чому такі ж норми не повинні стосуватись Верховної Ради?", — ставить питання Яна Зінкевич.

Сканери та перевірки

Одним з поширених сумнівів "антиваксів" є твердження, що ухвалення постанови про недопуск нардепів не принесе ніякої користі, окрім обмежень. Мовляв, на вході в парламент і раніше перевіряли температуру, а депутати й до цього могли здавати ПЛР-тести. Однак річ у тім, що раніше ніякого контролю за проведенням тестувань в Раді не було, а, тим більше, не було жодних перевірок цього документу та обов'язку здавати тест регулярно.

Обов’язково вакцинуватись постанова, дійсно, не примушує, проте потенційно хвора людина більше не зможе увійти до будівлі, пояснюють в комітеті.

"Охорона буде перевіряти. Можливо, будуть стояти сканери. У нас було прохання не затримувати роботу, щоб сертифікат можна було один раз показати, зафіксувати, і людину потім пропускали автоматично, якщо ти вже вакцинований. Зараз Нацполіція вже працює над перевіркою таких документів", — розповіла Ольга Стефанішина.

За її словами, на позачерговому засіданні у вівторок депутати також планують посилити відповідальність за підробку документів про вакцинацію. Так, згідно проекту №6084, підробка сертифікату каратиметься штрафом до 34 тисяч гривень або обмеженням волі до 2-х років. А виготовлення та збут підроблених документів про щеплення штрафом до 170 тисяч гривень або ж позбавленням волі до 3-х років.

Покарання для "антиваксів"

Постанова про недопуск нардепів до Ради — не останні заходи у парламенті щодо антивакцинаторської кампанії в Україні. В Комітеті також планують встановити покарання для "антиваксів" за пропаганду відмови від щеплення. Адже такі дії можуть стати наслідком важкого захворювання або смерті людини.

Сьогодні СБУ вже розслідує справи про поширення неправдивої інформації щодо коронавірусу. Однак, законодавство передбачає лише невеликі штрафи, які мало кого в Україні лякають.

"На початку жовтня Міжгірський районний суд Закарпатської області оштрафував 34-річного українця за поширення 16 постів фейкової та маніпулятивної інформації про коронавірус у Facebook. Суд визнав його винним за статтею 173-1 КУпАП і зобов’язав сплатити штраф у сумі 255 гривень, а також судовий збір у розмірі 454 грн. Іншими словами, ворог може почуватися абсолютно безкарним", — пояснив голова комітету Михайло Радуцький в дописі у своєму телеграм-каналі.

На його думку, парламент має додати до статті 173-1 КУпАП пункт про поширення фейків, які завдають шкоди здоров’ю людей та підвищити штрафи, а в окремих випадках — запровадити кримінальну відповідальність.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уточнив, що, у разі ухвалення постанови 2 листопада, Верховна Рада матиме ще два тижні на технічну підготовку до здійснення перевірок народних депутатів на предмет вакцинації. Зокрема, мають організувати систему зчитування сертифікатів, видачу перепусток для вакцинованих осіб, а також порядок проведення ПЛР-тестів.

Тобто навіть якщо депутати проголосують "за" власні обмеження, недопуск невакцинованих парламентарів та співробітників парламенту почнеться лише з 15 листопада. А до цього часу можна встигнути й вакцинуватися. Принаймні першою дозою.

Анастасія Світлевська

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