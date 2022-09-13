За даними МОЗ, за минулий тиждень в Україні виявлено понад 23,8 тис. хворих на коронавірус.

Швеція передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.

Як повідомила глава МЗС Швеції Анн Лінде, допомогу передали на запит Києва, що надійшов минулого тижня, пише "Європейська правда".

При цьому, наголошується, що Україні передають новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон". Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1.

Відео дня

"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначають у комюніке МЗС.

Варто зазначити, що наразі Україна відчуває нестачу вакцини Pfizer для проведення бустерної дози. Особливо чимало скарг чути від українців, які хочуть отримати друге бустерне щеплення.

Звертаємо увагу ще і на те, що за останніми даними МОЗ за тиждень з 5 по 11 вересня в Україні виявили більше ніж 23,8 тис. хворих на COVID-19.

"За період з 5 по 11 вересня в Україні зафіксовано 23 тис. 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 тис. 706, медпрацівників – 551)", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

За даними МОЗ, 81 тис. 37 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 33,3% становлять перші дози, 8% – другі дози, 56,5% – перші бустерні дози, 2,2% – другі бустерні дози.

Також повідомляється, що за минулий тиждень госпіталізовано 4 тис. 734 осіб, зафіксовано 70 летальних випадків, одужали від коронавірусної хвороби 11 тис. 824 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 5 млн 96 тис. 397 осіб, одужали – 4 млн 947 тис. 296 осіб, летальних випадків – 108 тис. 955, проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 млн 758 тис. 33. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 млн 65 тис. 538 людей, з них дві дози отримали 15 млн 301 тис. 624 людей, першу бустерну дозу – 2 млн 055 тис. 326 людей, другу бустерну дозу – 18 тис. 581.

"Важливо, що близько 764 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,2 млн – першу бустерну дозу", - додали у відомстві.

Вас також можуть зацікавити новини: