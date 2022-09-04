Вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19 і спадати він почне в березні-квітні.

В Україні почалася нова хвиля захворювання на коронавірус.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спостерігає початок зростання захворюваності і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. МОЗ реєструє все більші показники по кількості хворих. Кузін зазначив, що наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли.

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"Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19 і спадати він почне в березні-квітні, а може і на початку травня", - спрогнозував Кузін.

Він зазнаявив, що зараз все більше лабораторій включаються в процес діагностики, тому фіксується зростання по кількості тестувань від тижня до тижня майже на 10-15%. "Зараз державні лабораторії стовідсотково працюють на виявлення COVID-19, також працюють і приватні. І ми бачимо, що по рівню тестування система вже наближається до своїх звичайних темпів", - сказав Кузін.

Фахівець наголосив, що для МОЗ ключовим є показник госпіталізацій. "Якщо раніше ми фіксували в середньому менше тисячі госпіталізацій за тиждень, то за останні декілька тижнів ця цифра зростає. За позаминулий тиждень це 2,6 тис., зараз близбко 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19", - розповів Кузін.

При цьому він зазначив, що ця кількість не є настільки критичною, щоб система охорони здоров’я не впоралася. "У нас є приблизні розрахункові дані по тому, яким чином буде рухатися хвиля, якихось особливостей чи негативних прогнозів ми поки що не бачимо", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, МОЗ може повернути в Україні обов'язкові карантинні обмеження через зростання захворюваності на COVID-19.

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