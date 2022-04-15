Віктор Ляшко пояснив, чому ліки зникали з аптек України.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні з'явилися проблеми з ліками в аптеках. Однак, як запевнив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, мова йде не про відсутність ліків, а про проблеми з їх доставкою саме до аптек.

Як розказав Ляшко в інтерв'ю з Аллою Мазур, на сьогодні черг в аптеках немає, як і проблем з препаратами на території України.

"Навіть якщо певний склад був розбомблений, ми встигли зробити те, що повинні були зробити – ми розпорошили лікарські препарати по різних складах. Тому такої критичної ситуації, коли виведено з ладу один склад, і це вплинуло на забезпеченість – це не так", – заявив Ляшко.

Однак проблема залишається, як доставити ліки до аптек.

"Проблема більше в логістиці. З довезенням тяжко, бо є бойові дії, зруйновані мости, не вийшли певні працівники, блокпости", – розповів Ляшко.

За його даними, якщо раніше за один день можна було доставити ліки в одну чи навіть дві області, то тепер на одну область доводиться витрачати по два – три дні. Саме це і впливає на те, чи встигають аптеки оновити асортимент ліків.

За словами Ляшка, причин для зникнення ліків з аптек було декілька:

люди масово кинулися купувати необхідні ліки в перший день війни. І на деякі ліки на п'ятий день було вибрано тримісячний запас, який був в аптеках.

аптеки в себе формують цей тримісячний запас ліків, а під час бойових дій частина з них закрилася. Відтак і необхідні ліки були виведенні з обігу. А через проблеми з логістикою доставити нові ліки в інші аптеки зайняло багато часу.

Зараз МОЗ працює над тим, щоб забезпечувати необхідним ліками ті міста та села, які звільнили з російської окупації.

Нагадаємо, за даними ВООЗ з початку війни в Україні закрилася половина аптек.

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