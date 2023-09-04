Серед них, зокрема, імбир, чорниця і часник.

Високий рівень холестерину представляє серйозну проблему для здоров'я, оскільки закупорює артерії. На щастя, прості зміни способу життя можуть дозволити знизити рівень холестерину.

Як пише www.express.co.uk, за словами дієтолога Памели Мейсон з інформаційної служби охорони здоров'я та харчових добавок, існує п'ять рослин, вживання яких у їжу допоможе знизити рівень холестерину

Так, після вивчення різних досліджень, в тому числі в області холестерину, дієтолог рекомендувала вживати:

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імбир,

чорницю,

журавлину,

часник,

женьшень.

Наприклад, було виявлено, що часник знижує рівень холестерину та інших жирів у крові. Також дослідження за участю 70 осіб показало, що імбир може допомогти знизити рівень холестерину, якщо приймати його в дозі 1600 мг щодня протягом 12 тижнів.

Крім того, в іншому дослідженні на 30 хворих на цукровий діабет було встановлено, що журавлина також може покращити ліпідний профіль, тоді як в іншому дослідженні було встановлено, що плоди журавлини (9 грамів на день) можуть знизити рівень шкідливого холестерину.

Що стосується женьшеню, одне дослідження показало, що ця рослина може знизити рівень як загального, так і шкідливого холестерину.

Ґрунтуючись на всіх цих висновках, дієтолог рекомендувала включити ці п'ять рослин в здоровий раціон або у вигляді їжі, або в якості добавок.

Як знизити холестерин-інші поради

Раніше дієтолог назвала три продукти на сніданок, які допоможуть знизити рівень холестерину. Це овес, авокадо і боби.

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