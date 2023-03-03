За 12 років дитяче ожиріння збільшиться більш ніж удвічі, і пошириться на 208 млн хлопчиків і 175 млн дівчаток.

Більше половини населення планети до 2035 року матиме надлишкову вагу. З таким попередженням виступила Всесвітня федерація боротьби з ожирінням, передавати Sky.

За оцінкою Федерації, вже станом на цей рік у світі буде майже 2 млрд людей з ожирінням. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає зайву вагу як індекс маси тіла (ІМТ), що перевищує або дорівнює 25, а ожиріння - як ІМТ, що перевищує або дорівнює 30.

Всесвітня федерація боротьби з ожирінням попередила, що до 2035 року велика частина населення світу - понад 4 млрд осіб - буде мати надлишкову вагу, причому майже 2 млрд (приблизно кожна четверта людина) будуть страждати на ожиріння.

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За прогнозом Федерації, дитяче ожиріння збільшиться більш ніж удвічі, і пошириться на 208 млн хлопчиків і 175 млн дівчаток.

Співробітник Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням Рейчел Джексон-Ліч зазначила, що традиційно рівень ожиріння вищий в багатих країнах, але тепер же поширеність цього стану буде рости найбільше в країнах з низьким рівнем доходу в Африці та Азії, де мізерні ресурси і відсутність готовності до цього створять "ідеальний шторм".

У Федерації заявили, що якщо не будуть зроблені "значні дії" для поліпшення профілактики і лікування, економічний збиток від людей з надмірною вагою і ожирінням досягне $4,32 трлн, що становить майже 3% світового ВВП.

За даними Федерації, ожиріння - це хронічне рецидивуюче захворювання, на яке впливають біологічні, соціальні та екологічні фактори "поза контролем людини".

"Давайте зрозуміємо: економічні наслідки ожиріння - це не вина людей, які живуть з цим захворюванням", - сказала Джоанна Ралстон, генеральний директор Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням.

"Це результат нездатності на високому рівні забезпечити системи охорони навколишнього середовища, здоров'я, продовольства, яких ми потребуємо, щоб жити здоровим життям. Вирішення цих проблем буде цінним у багатьох відношеннях для мільярдів людей. Ми просто не можемо дозволити собі більше ігнорувати зростаючі показники ожиріння", - заявила Ралстон.

Професор і президент Федерації Луїза Баур сказала, що звіт є "чітким попередженням про те, що якщо ми не вирішимо проблему ожиріння сьогодні, ми ризикуємо отримати серйозні наслідки в майбутньому".

Рекомендації ВООЗ проти ожиріння

У 2022 році ВООЗ заявила, що в питанні запобігання надмірній вазі важливо діяти якомога раніше, "в ідеалі ще до зачаття дитини". Жінкам рекомендується добре харчуватися під час вагітності та годувати грудьми новонароджених.

ВООЗ також закликала країни покращити продовольче середовище для свого населення, щоб здорове харчування було недорогим і доступним для всіх.

Інші запропоновані заходи включали обмеження продажу нездорової їжі та напоїв дітям; податок на солодкі газовані напої; створення простору для безпечних прогулянок, їзди на велосипеді та відпочинку в містах і селищах; і змусити школи навчати дітей здоровим звичкам.

Як на організм впливає ожиріння

Ожиріння негативно впливає на серце, печінку, нирки, суглоби та репродуктивну систему і може призвести до діабету другого типу. Також ожиріння викликає серцево-судинні захворювання, високий кров'яний тиск і інсульт.

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