Для зміцнення імунітету фахівець порадила їсти побільше продуктів, багатих на вітамін С, вживати гранати, а також продукти з пробіотиками.

Кава, точніше кофеїн, який в ньому міститься, уживаний у великій кількості, може знижувати активність імунної системи людини.

Про це сказала дослідниця проблем у сфері харчування і краси Рубі МакГрат, передає medikforum. За її словами, пристрасть до кави і її надмірне споживання може пригнічувати імунну систему, погіршуючи її здатність боротися з інфекціями, видаляти з організму аномальні або пошкоджені клітини.

"Споживання кофеїну має бути помірним - приблизно до 400 мг на день, що еквівалентно приблизно чотирьом чашкам звареної кави або восьми чашкам чаю", - порадила фахівець.

МакГрат попередила, що кофеїн, що вживається в більш значній кількості, може діяти як сечогінний засіб, змушуючи організм втрачати більше рідини. Також його надлишок збільшує секрецію кортизолу (гормону стресу).

Низка досліджень показала, що коли його рівень стає занадто високим, організм реагує збільшенням виробництва запальних речовин, які можуть послаблювати імунну систему.

Також дослідниками було висунуто припущення, що кава обмежує здатність лейкоцитів до поділу, тим самим сповільнюючи реакції імунної системи на потенційні патогени.

Крім контролю споживаного кофеїну, для підтримки і зміцнення імунної системи Рубі МакГрат радить отримувати з їжею достатньо вітаміну С, вживати гранати, а також продукти з пробіотиками і безалкогольні несолодкі напої та висипатися.

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