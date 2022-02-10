Британські вчені з'ясували, що люди, які п'ють до трьох чашок натуральної кави вдень, рідше стикаються з хворобами серця.

Бажаючим збільшити тривалість життя, кожен день варто випивати не менше трьох чашок натуральної кави.

Такого висновку дійшли британські вчені з університету королеви Марії, передає medikforum. При цьому вони підкреслили, що кава не повинна бути розчинною.

Вживання до трьох чашок кави щодня збільшує тривалість життя, як показали спостереження, що тривали 10 років. Люди, які регулярно вживали каву, на 12% рідше передчасно помирали. Крім того, вони на 20% рідше стикалися з серцево-судинними захворюваннями, включаючи інсульти.

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При цьому експерти довели, що переваги після напою спостерігається тільки при вживанні свіжомеленої кави, а не розчинної.

Крім того, якщо людина випиває щодня більше трьох чашок, то це не приносить ніякої користі організму, як показали спостереження за участю майже півмільйона людей. Кава неймовірно популярна, але спостереження вчених раніше весь час суперечили один одному в питанні того, чи корисна кава чи шкідлива.

Крім кофеїну в самій каві безліч мінералів і антиоксидантів. Низка вчених пов'язувала вживання кави зі зменшенням ризику пухлин, діабету другого типу і деменції. А ось інші, навпаки, згадували про небезпеку розвитку підвищеного артеріального тиску і смерті від хвороб серця. Зараз встановлено, що напій не призводить до гіпертонії і навіть має певні переваги для серця і судин.

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