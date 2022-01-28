Свіжі та правильно приготовані роли й суші є корисною і поживною стравою. Але, як і в усьому, потрібна міра.

Українська фітнес-тренер і телеведуча Марина Боржемська-Узєлкова розповіла, чим корисні для організму людини суші та роли, а також якої шкоди вони можуть завдати.

На своїй сторінці в Instagram експерт зазначила, що свіжі та правильно приготовані роли і суші є корисною і поживною стравою.

Морська риба, яка є одним із основних компонентів цієї страви, містить велику кількість вітамінів і мікроелементів. А водорості норі, в які загортають роли, містять корисний для організму йод, ретинол, вітаміни С і Е.

На додаток до суші та ролів подають васабі, імбир і соєвий соус. Ці продукти мають антисептичну, антибактеріальну та імуностимулюючу дію. Також вони благотворно впливають на нервову систему, виступають антиоксидантами і антидепресантами.

Читайте такожДомашні суші: як зробити роли Філадельфія і Каліфорнія самостійно

Але суші можуть і нашкодити людині, зазначає експерт. "Як часто буває, те, що корисно, може приносити й істотну шкоду організмові", - пише Боржемська-Узєлкова.

За її словами, головну небезпеку в суші представляє сира риба, яка не завжди зберігається згідно з правилами.

Водорості норі будучи джерелом йоду можуть бути небезпечні у великих кількостях і викликати порушення в роботі щитовидної залози. А це може привести до тяжких наслідків і захворювань.

Соєвий соус, своєю чергою, містить велику кількість солі. Вона затримує рідину в організмі, відкладається на суглобах і підвищує тиск у гіпертоніків.

Крім цього, рис, який готують спеціально для суші, обробляється та втрачає деякі корисні речовини, що також позначається на фігурі.

"Так що не варто зловживати японською кухнею і їсти суші занадто часто. І важливо, не їсти ввечері. Це не найдієтичніше і корисне блюдо з варіантів, які оточують нас. Але іноді побалувати можна. Як і в усьому, потрібна міра", - підсумувала Боржемська-Узєлкова.

Нагадаємо, німецький лікар і дієтолог Моніка Бішофф застерегла від вживання кави відразу після їжі. За словами фахівця, кава здатна виводити з організму залізо, яке людина отримує, вживаючи овочі та фрукти.

Вас також можуть зацікавити новини: