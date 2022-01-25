Він зазначив, що потенціал появи більш смертоносного варіанту цілком реальний.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус попередив про небезпеку заяв про те, що штам "Омікрон" є останнім варіантом COVID-19 і що пандемія знаходиться на стадії завершення.

"Потенціал появи більш смертоносного варіанту цілком реальний", - заявив глава ВООЗ на 150-й сесії виконавчого комітету ВООЗ, організованої в режимі відеоконференції в Женеві, передає Анадолу.

Виступаючи перед учасниками сесії Гебрейесус нагадав, що за два роки після початку пандемії в усьому світі зафіксовано 350 млн випадків захворювання і 5,5 млн летальних випадків.

"Всі ми знаємо, що реальні цифри набагато вищі", - зазначив Гебрейесус.

За його словами, минулого тижня у ВООЗ кожні три секунди повідомлялося в середньому про 100 випадків захворювання. Кожні 12 секунд помирає одна людина з діагнозом СOVID-19, підкреслив глава ВООЗ.

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Після дев'яти тижнів з моменту появи перших випадків зараження штамом "Омікрон", у ВООЗ зареєстровано понад 80 млн випадків, що набагато перевищує дані за весь 2020 рік, сказав Гебрейесус.

При цьому глава ВООЗ зазначив, що вибухове зростання числа хворих на COVID-19 поки не відбилося на смертності, проте летальні випадки від цього захворювання є у всіх регіонах, особливо в Африці, де доступ до вакцин від коронавірусу знаходиться на найнижчому рівні.

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