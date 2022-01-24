Експерти поки не розуміють, якими можуть бути властивості нових варіантів коронавірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, штам "Омікрон" не буде останнім варіантом коронавірусної хвороби і можливість появи в майбутньому нових мутацій COVID-19, що викликають заклопотаність, цілком реальна.

Про це повідомила експерт ВООЗ Марія Ван Керхове в програма "Наука за п'ять хвилин".

"Нам важливо скоротити передачу "Омікрона" з ряду причин. По-перше, ми хочемо запобігти зараженню людей, тому що існує ризик розвитку важкої хвороби. Є способи, якими ми можемо запобігти цьому, але люди все ще схильні до ризику розвитку хвороби", - зазначила вона.

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"Друга причина полягає в тому, що ми не до кінця розуміємо вплив пост-COVID-стану або тривалого COVID-19. Таким чином, у людей, інфікованих цим вірусом, є ризик розвитку довгострокових наслідків, які ми називаємо пост-COVID-станом", - зазначила Ван Керхове.

Крім того, за даними ВООЗ, сплеск захворювань "Омікроном" значно обтяжує системи охорони здоров'я, а також інші пов'язані служби.

"І, нарешті, чим більше циркулює цей вірус, тим більше у нього можливостей змінитися. "Омікрон" не буде останнім варіантом коронавірусу і можливість появи в майбутньому варіантів, що викликають заклопотаність, цілком реальна", - попереджають в організації.

Крім того, експерти не розуміють, якими можуть бути властивості нових варіантів.

"Звичайно, вони будуть більш заразними, тому що їм потрібно буде перевершити варіанти, які циркулюють в даний час. Вони можуть стати більш-менш серйозними, але вони також можуть мати властивості ухилення від імунітету. Ми хочемо знизити ризик появи варіантів, що викликають заклопотаність, в майбутньому", - зазначила Ван Керхове.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я відзначають, що для запобігання поширенню в Україні штаму "Омікрон" до липня 2022 року необхідно щепити 70% населення.

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