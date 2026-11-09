Можна сплутати з похміллям: неочевидні ознаки інсульту в людей до 55 років

Медики пояснили, на які неочевидні ознаки потрібно звертати увагу та як знизити ризик небезпечного стану.

Інсульт дедалі частіше вражає молодих людей, зокрема тих, кому ще не виповнилося 55 років. При цьому небезпечні симптоми нерідко залишаються непоміченими, оскільки їх плутають із мігренню, похміллям, втомою або проблемами з внутрішнім вухом. Опитування Асоціації боротьби з інсультом показало, що чверть людей віком до 60 років, які перенесли інсульт, спочатку отримали неправильний діагноз, пише The Independent.

Інсульт традиційно вважають захворюванням людей похилого віку. Однак статистика свідчить про зміну цієї тенденції: поки кількість випадків серед старших вікових груп знижується, серед молодих людей вона зростає.

В Англії захворюваність на інсульт серед людей віком від 35 до 54 років у період із 2001-го до 2010 року збільшувалася приблизно на 2% щороку. В Оксфордширі показники серед людей до 55 років у 2010–2018 роках були приблизно на 90% вищими, ніж у 1981–1986 роках.

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Схожа тенденція спостерігається у США. Там кількість інсультів серед людей віком від 20 до 54 років зросла з 34 до 62 випадків на 100 тисяч осіб на рік у період між 1993/1994 та 2020 роками.

У 2021 році у світі інсульт перенесли майже 2,8 млн людей віком до 55 років. Майже 90% із них проживали в країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Які фактори підвищують ризик інсульту до 55 років

Міжнародне дослідження визначило десять факторів ризику, які можна змінити. Разом вони пояснюють близько 92% інсультів серед людей віком до 55 років.

Серед основних причин:

високий артеріальний тиск;

недостатня фізична активність;

підвищений рівень холестерину;

нездорове харчування;

ожиріння;

куріння;

захворювання серця;

діабет;

вживання алкоголю;

стрес та інші психосоціальні фактори.

Найбільшу небезпеку становить високий артеріальний тиск: із ним пов'язана майже половина інсультів у молодих людей. Відсутність регулярних фізичних вправ була фактором ризику більш ніж третини випадків.

Британське дослідження за участю 1765 пацієнтів віком від 18 до 49 років, госпіталізованих через інсульт, показало, що 42% із них мали підвищений артеріальний тиск, 24% – високий холестерин, 23% курили, а 14% хворіли на діабет.

Водночас приблизно половина інсультів у молодих людей, спричинених утворенням тромбів, не мала чітко встановленої причини.

Запаморочення, головний біль і проблеми із зором можуть бути ознаками інсульту

Одна з найбільших небезпек полягає в тому, що молоді люди не завжди розпізнають симптоми інсульту.

За даними великого американського дослідження, люди віком від 18 до 44 років найчастіше серед усіх вікових груп отримували помилкове рішення про виписку з відділень невідкладної допомоги після пропущеного інсульту. Зокрема, вони зверталися зі скаргами на запаморочення або головний біль.

Звичні ознаки інсульту – опущення однієї половини обличчя, слабкість у руці та порушення мовлення. Однак у молодих людей симптоми можуть бути іншими.

Особливо це стосується інсультів у задній частині мозку, які впливають на рівновагу та зір. У таких випадках можуть виникати:

раптові проблеми з рівновагою;

порушення зору;

сильний головний біль;

біль у шиї;

запаморочення.

Ці прояви люди нерідко списують на мігрень, перевтому, похмілля або захворювання внутрішнього вуха. Через це вони можуть відкладати звернення по медичну допомогу.

Важливо, що навіть якщо симптоми швидко зникають, це не означає, що небезпека минула. Потрібно негайно звернутися по медичну допомогу.

Чому під час інсульту не можна зволікати з лікуванням

Час має вирішальне значення для порятунку людини та її подальшого відновлення.

Лікування препаратами для розчинення тромбів зазвичай потрібно розпочати протягом 4,5 години після появи перших симптомів. Що раніше пацієнт отримає допомогу, то кращими можуть бути результати лікування.

Тому не варто чекати, поки запаморочення, головний біль або проблеми із зором минуть самостійно. Навіть тимчасове зникнення симптомів потребує термінової медичної оцінки.

Як знизити ризик інсульту в молодому віці

Більшість факторів ризику інсульту серед молодих людей можна контролювати. Насамперед фахівці радять регулярно перевіряти артеріальний тиск, адже його підвищення зазвичай не супроводжується помітними симптомами.

Також важливо контролювати рівень холестерину та перевірятися на діабет, особливо за наявності надмірної ваги або сімейної історії серцево-судинних захворювань.

Серед інших рекомендацій:

відмовитися від куріння;

уникати рекреаційних наркотиків;

обмежити вживання алкоголю до 14 одиниць на тиждень;

споживати не більше 6 г солі на день;

додати до раціону більше клітковини;

приділяти щонайменше 150 хвилин на тиждень помірній фізичній активності, наприклад швидкій ходьбі або їзді на велосипеді.

Окрему увагу варто приділяти тривалому стресу та надмірному робочому навантаженню, які також пов'язують із підвищеним ризиком інсульту.

Новини здоровʼя - найважливіше

Раніше вчені виявили можливу ознаку, яка може сигналізувати про підвищений ризик інфаркту та інсульту. Йдеться про ксантелазму – жовтуваті плями або бляшки, що з’являються навколо очей, найчастіше на повіках.

Ксантелазма виникає, коли імунні клітини, зокрема макрофаги, накопичують надмірну кількість холестерину та інших жирів. Стан часто пов’язаний із підвищеним рівнем холестерину в крові, хоча це буває не завжди.

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