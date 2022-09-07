Китай перший у світі схвалив інгаляційну вакцину проти Covid-19.
Про це повідомив виробник препарату CanSino Biologics.
Згідно з рішенням регулятора, Convidecia Air можна використовувати для екстреного використання як бустерну вакцину.
Прилад доставляє дозу вакцини через затяжку повітря з небулайзера, яке потім вдихається ротом. Зазначається, що ін’єкційна вакцина від цієї компанії вже використовується в Китаї та була схвалена в кількох інших країнах.
Відповідно до бази даних, яку підтримує ВООЗ, новий продукт CanSino є однією з двох "інгаляційних" вакцин, які досягли клінічної фази розробки.
Варто додати, що рішення про схвалення препарату відбувається на тлі посилення карантинних заходів у Китаї.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Китаї місто-мільйонник закрили на локдаун через три випадки коронавірусу у безсимптомній формі. Всіх мешканців зобов'язали залишатися всередині домівок, а біля воріт виставили охорону.