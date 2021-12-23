Влада видала наказ про закриття міста на карантин пізно ввечері в середу. Однак на який термін вводиться локдаун в наказі не йдеться.

Влада Китаю ввела локдаун в місті Сіань з населенням 13 млн осіб через виявлення 127 випадків інфікування коронавірусом.

Термінове блокування, що викликало паніку в місті, введено незадовго до того, як Пекін буде приймати зимові Олімпійські ігри, зазначає видання the Guardian. Повідомляється, що інфікування поширилося на 14 районів Сіаня.

У зв'язку з локдауном всім жителям Сіань заборонено залишати будинки, за винятком походу в магазин для покупки предметів першої необхідності через день або в надзвичайних ситуаціях. У той час як поїздки в місто і з міста припинені, за винятком непередбачених обставин, що вимагають офіційного дозволу. Також були закриті всі другорядні підприємства.

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За повідомленням Державного інформаційного агентства Сіньхуа, влада видала наказ про закриття міста на карантин пізно ввечері в середу. Однак на який термін вводиться локдаун в наказі не йдеться. При цьому державні ЗМІ не повідомляють, який варіант коронавірусу виявлено в Сіані.

Заходи ізоляції є одними з найсуворіших з тих пір, як Китай закрив на карантин 11 млн жителів в Ухані на початку 2020 року, де коронавірус був вперше виявлений.

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