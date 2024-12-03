Співробітники лабораторії хворіли на щось дуже схоже на "ковід" за кілька місяців до початку епідемії.

Коронавірус SARS-CoV-2, що спричиняє важку респіраторну хворобу COVID-19, був створений в китайській лабораторії та "втік" у зовнішній світ через порушення техніки безпеки співробітниками цієї лабораторії. Звіт із такими висновками публікує підкомітет із коронавірусної пандемії Комітету з нагляду і підзвітності Конгресу США.

За даними американців, співробітники Уханьського інституту вірусології проводили експерименти з посилення функцій вірусів, зокрема займалися їх генетичним модифікуванням. При цьому порушувалися правила біологічної безпеки. Примітно, що колись ця уханська лабораторія отримувала гранти від США.

В опублікованому звіті зазначено, що коронавірус SARS-CoV-2 має біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також американці підкреслюють, що природні пандемії мають по кілька вогнищ поширення, тоді як у випадку з пандемією COVID-19 стартове вогнище було одне - у місті Ухань.

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У звіті також міститься згадка, що співробітники Уханьського інституту вірусології за кілька місяців до офіційного початку пандемії перехворіли на якусь інфекцію, схожу на COVID.

Суперечки про походження коронавірусу

Як писав УНІАН, у вересні науковий журнал Cell опублікував результати нового дослідження про походження коронавірусу. Автори дійшли висновку, що першим осередком поширення вірусу став ринок тварин у місті Ухань. Головним підозрюваним у поширенні вірусу "призначили" єнотовидних собак, які там продавалися.

Однак інші фахівці не погодилися з результатами цього дослідження. Вони наголошують, що досі немає вагомих наукових доказів, що коронавірус походить від єнотоподібного собаки, а сама стаття в журналі Cell, яка таке стверджувала, є вкрай суперечливою, за їхніми словами. Зокрема авторів звинувачують у тому, що вони "знайшли" джерело вірусу саме там, де ретельно шукали, проігнорувавши інші потенційні місця. У тому числі уханьську лабораторію.

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