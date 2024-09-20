Учені провели детальне дослідження на ринку в Ухані, під час якого стало відомо, хто міг бути джерелом поширення коронавірусу.

Поки у світі поширюється новий варіант COVID, вчені провели детальний аналіз генетичного матеріалу, взятого за допомогою сотень на території оптового ринку морепродуктів Хуанань в Ухані. Тепер точно відомо, які види тварин перебували в тому районі, коли почалося поширення вірусу 2019 року, зазначено в науковому журналі Cell.

Серед тваринних видів - єнотоподібні собаки, сизі бамбукові щури, собаки, європейські кролики, амурські їжаки, малайські дикобрази, мунтжаки, гімалайські бабаки та пальмові цивети. Ці нові дані посилюють непрямі докази того, що вірус SARS-CoV-2 міг перейти від інфікованих тварин до людини, а ринок був центральним місцем раннього розповсюдження, йдеться в дослідженні.

Аналіз, опублікований у журналі, хоч і не доводить, що тварини були інфіковані вірусом, але їхню ДНК було виявлено дуже близько до вірусу, іноді на одному і тому ж мазку. Це означає, що існує висока ймовірність того, що тварини на ринку могли бути джерелом зараження.

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Із тварин, присутніх на ринку, кролики, собаки та єнотоподібні собаки відомі сприйнятливістю до інфекції Covid-19, зазначено в матеріалі. Єнотоподібні собаки, зокрема, здатні передавати інфекції, що робить їх "підозрюваними" винуватцями всесвітньої пандемії.

Крім того, аналіз показує, що вірус SARS-CoV-2, який був присутній на ринку, з'явився водночас із вірусом, який поширився в усьому світі, що припускає їхню ідентичність. Якби вірус спочатку з'явився в іншому місці, а потім потрапив на ринок, де його поширення посилилося, як припускає теорія лабораторного витоку, час появи вірусу, виявленого на ринку, відрізнявся б від часу появи пандемічного вірусу.

Коронавірус в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в країні різко зростає захворюваність на COVID-19. Це сталося після появи нової модифікації "Omicron - FLiRT".

"Це 2-2,5 тисячі і в переважній більшості, понад 80%, це пацієнти, старші за 60 років, які не отримали вакцинації взагалі, або не отримували вакцинацію протягом останніх 12 місяців", - сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Крім того, у МОЗ розповіли, чи буде в Україні осінній спалах коронавірусу. За словами Кузіна, захворюваність має зменшитися, але якщо з'явиться новий штам - усе може змінитися.

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