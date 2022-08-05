За останній тиждень було зафіксовано 2,8 тис. випадків, тижнем раніше – трохи більше 2 тис.

В Україні зростає кількість випадків поширення ковіду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми фіксуємо поступове зростання випадків за останній тиждень було зафіксовано 2800 випадків захворювання на ковід. Тиждень до того було трохи більше 2 тис. випадків, тижнем раніше зафіксовано 1,8 тис. випадків захворювання. Водночас ліжкове навантаження на лікарні незначне, на рівні 4%", - розповів Ляшко.

За його словами, ковід відкинув увесь світ на 10 років назад у питанні стійкості до протимікробних препаратів. Було безконтрольне вживання при перших проявах пневмонії і значно збільшило кількість мікробів, не чутливих до антибіотиків.

Також він повідомив, що за тиждень реалізації нової ініціативи було виписано майже 10 тис. електронних рецептів на антибіотики.

"Найбільше електронних рецептів було виписано у місті Київ, Дніпропетровській та Львівській областях. Рецепти виписуються нашими лікарями на тих територіях, де ведуться активні бойові дії і на тимчасово окупованих територіях", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні знову лютує коронавірус. Одразу кілька областей повідомили про різке зростання кількості хворих. На Буковині за місяць виявили вже вдвічі більше пацієнтів, аніж на початку літа. А на Дніпропетровщині сумна статистика зросла на 20%, і це тільки за останній тиждень. Від нової хвилі коронавірусу, яка може накрити Україну восени, врятує тільки щеплення, стверджують лікарі.

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