Єдине, що може захистити від COVID-19 - вчасна вакцинація.

В Україні знову лютує коронавірус. Одразу кілька областей повідомили про різке зростання кількості хворих. На Буковині за місяць виявили вже вдвічі більше пацієнтів, аніж на початку літа. А на Дніпропетровщині сумна статистика зросла на 20%, і це тільки за останній тиждень. Від нової хвилі коронавірусу, яка може накрити Україну восени, врятує тільки щеплення, стверджують лікарі.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

На Дніпропетровщині люди все частіше приходять за "бустером" - третім щепленням від коронавірусу. Лише у один із центрів вакцинації у Дніпрі кожного дня приходить щонайменше 50 пацієнтів. Найменше людей було у перші місяці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Проте згодом кількість охочих вакцинуватися зросла. Люди почали виїжджати до Європи, аби не мати обмежень у пересуванні вони завчасно робили собі щеплення від коронавірусу.

На Дніпропетровщині зараз майже 200 хворих на коронавірус пацієнтів, половина з них перебуває у лікарнях. Проте не це непокоїть медиків. Лікарі хвилюються через темпи появи нових інфікованих. Лише за останній тиждень кількість госпіталізацій зросла на чверть, а нових випадків побільшало на 20%. Саме тому людей вкотре закликають вакцинуватись від COVID-19.

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Дніпра Тетяна Квітницька розповіла, що в області достатньо вакцин від коронавірусу. Важливо, аби люди вчасно отримували щеплення. Так можна буде не дійти до катастрофи, адже наслоєння війни і тяжкі ситуації з коронавірусом можуть суттєво погіршити статистику, зауважила Квітницька.

Загострення ситуації спостерігається й на Буковині. Там кількість пацієнтів з коронавірусом, у порівнянні з початком літа.

"У червні померла 1 людина від COVID-19, а за останній тиждень липня померло 4 людини. Для цього варіанту властиво на 50% швидше поширення, ми розуміємо, що кількість пацієнтів буде зростати і надалі", - розповіла головна санітарна лікарка Чернівецької області Наталія Гопко.

Спалах коронавірусу на Буковині епідеміологи пов'язують з циркуляцією трьох штамів Омікрону, зокрема нового – ВА.5. Вперше в Україні його виявили наприкінці липня саме у цьому регіоні. Цей штам швидко поширюється. Саме тому епідеміологи нагадують, що кращий спосіб уникнути інфікування - вакцинація.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ нагадали, кому потрібно колоти бустерну дозу вакцини від COVID-19.

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