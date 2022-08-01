Особливо доцільно подбати про отримання бустеру людям із груп ризику.

У МОЗ розповіли, чи потрібно колоти бустерну дозу вакцини, якщо людина вже перехворіла на COVID-19.

Про це повідомляється МОЗ в офіційному Telegram-каналі.

"Навіть якщо після двох доз вакцини ви перехворіли на COVID-19, вам варто отримати бустерну дозу щеплення. Окремо нагадаємо, що щеплення захищає саме від важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусу. Ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби з часом згасає. Також з’являються нові штами вірусу. Бустерна ж доза допомагає поновити ефективність вакцини та подовжити захист від важкого перебігу та смерті від COVID-19", - нагадали в МОЗ.

Там наголосили, що особливо доцільно подбати про отримання бустеру людям із груп ризику.

"Це літні люди, люди з серцево-судинними, легеневими хворобами, а також онкозахворюваннями та діабетом. Саме вони можуть мати важкий перебіг ковіду, потрапити в лікарню і навіть померти від нього", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

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