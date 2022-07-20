Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики №16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ №1249 від 19 липня.

"Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози", - мовиться у дописі.

Так, другий бустер можуть отримати: люди віком понад 60 років; люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми; люди з інвалідністю; люди з імуносупресією; люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19; люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

"Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС", - зауважили у міністерстві.

Також в Україні достатньо препаратів, щоб вакцинувати громадян проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Ситуація в Європі з коронавірусом загострюється... І хоч повільними темпами, але вона дістанеться і України. Тому треба вакцинуватися. Немає взагалі ніяких проблем з дефіцитом вакцин. Однак є проблеми логістичні в зонах, де ведуться бойові дії", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що станом на кінець червня майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення.

Першу дозу отримали 15,9 млн осіб, завершили базовий курс вакцинації — 15,2 млн українців, отримали бустерне щеплення — 1,4 млн осіб.

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