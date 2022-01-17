З коронавірусною хворобою учора госпіталізували більш як 1,2 тис. осіб, померли – 78.

Минулої доби в Україні виявлено 5 тис. 072 хворих на COVID-19, зокрема, захворіли 407 дітей та 72 медпрацівники.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

З коронавірусною хворобою учора госпіталізували 1 тис. 213 осіб, померли – 78, одужали – 2 тис. 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 млн 759 тис. 530 осіб; одужали - 3 млн 556 тис. 162 особи; померли – 98 тис. 361. Зроблено 17 млн 182 тис. 817 ПЛР-тестувань.

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Щеплення в Україні: свіжа статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом проведено 29 372 377 щеплень.

Як повідомлялося, минулої доби коронавірус в Україні діагностували у 6 379 осіб, зокрема COVID-19 знайшли у 503 дітей та 92 медиків. За добу були госпіталізовані 1 957 пацієнтів, а одужали 2 359.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. В нашій країні у березні 2020-го розпочався карантин, і він триває до цього часу.

Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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