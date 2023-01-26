Дитина перенесла сім хірургічних втручань.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит лікують 6-річну дівчинку з Херсона, яка втратила зір на одне око через російський обстріл.

Про це повідомляється на сторінці лікарні у соціальній мережі Facebook. Відомо, що під час обстрілу міста ракета влучила у дитячу кімнату, 5-річну Алісу та її маму Юлію засипало уламками. Дівчинка отримала чисельні обличчя та кінцівок, а її мама - перелом ребер і лопатки. З-під завалів їх витягнув батько.

Спочатку дівчинку лікували в Херсоні, а потім вирішили перевести у Охматдит. У неї констатували обширну політравму: проникаюче поранення лівого ока та орбіти, внаслідок якого вона втратила зір на одне око, поранення вуха, множинні ураження всього тіла. Свій день народження вона зустріла у лікарні.

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Мама Аліси лікувалася у Херсоні до того, як біля корпусу обласної лікарні розірвався російський снаряд. Вона евакуювалась у Київ та продовжила лікування разом з донькою.

Лікарі зберегли око дівчинки, але бачити ним вона не може. Дитина пережила сім хірургічних втручать. Зараз вона продовжує лікування та займається з психологом.

"Попри усі жахи, Аліса лишилася відкритою та життєрадісною дитиною", - додали у лікарні.

Обстріли Херсонської області

Як відомо, російські загарбницькі війська систематично обстрілюють звільнене місто.

УНІАН повідомляв, що підліток з Херсонської області двічі за добу потрапив під обстріли армії Російської Федераціх.

Нещодавно було проведено наймасовішу медичну евакуацію хворих із Херсона до Львівської області.

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