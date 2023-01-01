За життя дитини продовжують боротися лікарі.

13-річний хлопчик з Херсонської області двічі за добу потрапив під обстріли російських окупантів, вдруге – перебуваючи в реанімації.

Як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, зараз дитина у безпеці, лікарі продовжують боротися за життя хлопця.

Вперше 13-річний Ярослав із Наддніпрянського, що за 15 кілометрів від Херсона, потрапив під обстріл за кілька годин до Нового року, коли вертався додому разом із сестрою. Після цього хлопчика у важкому стані доставили до лікарні, яку за кілька годин "накрили" росіяни.

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"1 січня, перші хвилини Нового Року, – російська армія атакує Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав знаходився в реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна", – розповів голова Херсонської ОВА.

Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі.

"Через кривавий "руський мир" дитина, яка в ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами", – додав Янушевич.

Обстріли Херсона і області у новорічну ніч

31 грудня і 1 січня російські окупанти 40 разів завдали ударів по Херсонській області з артилерії, РСЗВ та мінометів. Обласний центр ворожа армія атакувала 18 разів.

Внаслідок обстрілу було поранено одного дорослого та двох дітей – 13-річного хлопчика і 12-річну дівчинку.

У перші хвилини Нового Року росіяни атакували єдину лікарню у Херсоні, що надає цілодобову медичну допомогу дітям – Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню.

По установі випустили близько семи снарядів. Значних руйнувань зазнало грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати, пошкоджено медичні кабінети основного корпусу.

Персонал лікарні встиг евакуювати до сховища всіх, хто перебував в лікарні (17 дітей, 4 батьків та 38 працівників), тож вдалося уникнути жертв

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