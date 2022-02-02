Також очікується постачання 300 тис. доз "Паксловіду".

Україна до кінця тижня очікує на постачання препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, сьогодні на засіданні комітету було заслухано звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо захворюваності на СOVID-19, кампанії з вакцинації та виплати підвищених заробітних плат українським медикам.

"Щодо ліків від СOVID-19, які призначають за появи перших симптомів інфікування, щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби. До кінця тижня планується поставка 60 тис. курсів "Молнупіравіра", очікуємо на 300 тис. доз "Паксловіду", вже розвезено по лікарнях 60 тис. доз "Ремдесивіру", - повідомив депутат.

Крім того, додав Радуцький, уряд ухвалив національний план вакцинопрофілактики коронавірусної хвороби на 2022 рік.

"Визначені кількісні показники щеплених людей на місяць з урахуванням запланованих поставок вакцин. Зокрема, до кінця року планується вакцинувати 70% дорослого населення та 80% осіб у категорії 60+", - написав депутат.

Ліки проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2021 року очільник МОЗу Віктор Ляшко розповів, що Україна підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для лікування хворих на COVID-19.

За його словами, використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів через ускладнення коронавірусної хвороби з груп ризику.

26 січня МОЗ зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір". Його використовують для лікування COVID-19, в першу чергу, у груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

"Молнупіравір" - це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат - це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.