Перед наданням споживачу лікарські засоби перевірятимуть на автентичність.

Україна переходить на стандарти Євросоюзу для боротьби з фальсифікатом та забезпечення громадян якісними лікарськими препаратами.

Зокрема, як зазначили у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), ухвалено рішення про створення і функціонування національної системи верифікації ліків з 2D-кодуванням. "Воно зобов'язує виробників наносити засоби безпеки на упаковку лікарського засобу", - йдеться у повідомленні МОЗ.

У Міністерстві пояснили, як це працюватиме. "Виробники будуть зобов’язані маркувати упаковку ліків кодом з унікальним ідентифікатором. Перед наданням споживачу лікарські засоби перевірятимуть на автентичність – вона встановлюватиметься системою наскрізної перевірки із перевіркою на рівні дистриб’юторів", - деталізували у МОЗ.

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Далі у аптеках лікарський засіб скануватимуть і перевірятимуть, чи відповідає інформація на унікальному верифікаторі тій, яка внесена виробником до централізованого сховища даних. Якщо дані збігатимуться, то код на упаковці деактивуватиметься і лікарський засіб продадуть пацієнту.

"Якщо інформація не збігатиметься - система видасть попередження і визначить це як надзвичайний випадок. Тоді такі ліки не видаватимуть споживачу, а їхньою перевіркою займуться компетентні органи", - додали у МОЗ.

У відомстві зазначили, що добровільно маркувати упаковку ліків кодом з унікальним ідентифікатором можна буде почати з 1 січня 2026 року, обов’язково – з 1 січня 2028 року.

Інші новини про ліки

У МОЗ розповіли, як отримати ліки безплатно або з невеликою доплатою за програмою "Доступні ліки". Щоб скористатися програмою "Доступні ліки", спочатку потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт, потім піти до аптеки, яка бере участь у програмі реімбурсації "Доступні ліки" і отримати ліки безплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

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