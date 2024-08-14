Програма постійно розширюється новими препаратами.

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) нагадали, що програма "Доступні ліки" триває і розповіли, як отримати ліки безплатно або з невеликою доплатою.

Як уточнили у МОЗ, щоб скористатися програмою "Доступні ліки", спочатку потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт, потім піти до аптеки, яка бере участь у програмі реімбурсації "Доступні ліки" і отримати ліки безплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

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У МОЗ деталізували, що механізм відшкодування вартості (реімбурсації) поширюється на препарати, що застосовуються під час лікування:

серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань;

хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;

цукрового діабету 1-го та 2-го типів, нецукрового діабету;

хвороби Паркінсона;

розладів поведінки та психіки, епілепсії.

"Також за програмою можна отримати препарати для лікування пацієнтів у посттрансплантаційному періоді, для лікування болю та надання паліативної допомоги, тест-смужки для визначення рівня глюкози для індивідуального глюкометра", - додали у МОЗ.

Програма "Доступні ліки" постійно розширюється новими препаратами - як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

Програма "Доступні ліки"

В Україні з 1 липня лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", почали продавати тільки за електронним рецептом. Як повідомила Держлікслужба, вимога про відпуск лікарських препаратів за електронним рецептом діятиме по всій країні. Виняток становитимуть прифронтові населені пункти.