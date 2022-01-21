6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що сертифікати про бустерне щеплення від COVID-19 з'являться наприкінці січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"В кінці січня (з'являться - УНІАН). Зараз, якщо потрібно, звертайтеся до сімейного лікаря, він роздрукує міжнародне свідоцтво, де додатково з'являється третє щеплення", - сказав міністр.

Він також зазначив, що сертифікати про бустерне щеплення від COVID-19 будуть "зеленими".

"Це буде "зелений" продовжений на 9 місяців", - додав він.

Читайте такожУ ВООЗ пояснили, кому варто отримати бустерне щеплення від коронавірусуЯк повідомляв УНІАН, 6 січня Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

19 січня Кабмін встановив строк чинності COVID-сертифікатів про вакцинацію на рівні 270 днів замість 365.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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