Інкубаційний період захворювання може становити від 5 до 21 дня.

Бельгія стала першою країною, яка ввела обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих мавпячою віспою.

Як повідомляє The Brussels Times, у країні виявлено вже три випадки цього захворювання: два з них було клінічно діагностовано, тоді як у партнера одного з цих пацієнтів також проявилися симптоми.

Окрім того, інфікованих виявили у Сполученому Королівстві, Португалії та Іспанії - в основному це чоловіки, які вступають у статевий зв'язок з чоловіками.

Зазначається, що серед перших симптомів - лихоманка, головний біль, м'язові болі, болі у спині, збільшення лімфатичних вузлів і стомлюваність. Може з'явитися висип, часто на обличчі, який потім поширюється на інші частини тіла.

Інкубаційний період може становити від 5 до 21 дня.

Мавпяча віспа: що відомо

Згідно з інформацією на офіційному сайті ВООЗ, вперше організація була проінформована про нове захворювання 7 травня - тоді до Великобританії приїхав чоловік, інфікований віспою. З того моменту нові випадки захворювання почали фіксувати й в інших країнах.

УНІАН розповідав, чим страшна мавпяча віспа і яка ситуація з нею зараз.

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